30日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝148円台前半で取引された。午後5時現在は前日比50銭円高ドル安の1ドル＝148円06〜08銭。ユーロは35銭円高ユーロ安の1ユーロ＝173円87〜91銭。国内輸入企業による月末の実需のドル買い注文が入り、午前中は円安ドル高が進んだ。午後に入ると、米政府機関が予算切れで閉鎖する可能性が改めて意識され、ドル売り注文が優勢となった。市場関係者は「実際に閉鎖されると、一時的に安