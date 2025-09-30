フリーの石井亮次アナウンサーがＭＣを務めるＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜、午後１・５５）が、上半期（３月３１日〜９月２６日）同時間帯の個人全体視聴率で関東、名古屋、関西と初の３地区で一位を獲得したことが３０日、分かった。関東と関西は個人全体２・４％で、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」と同率タイという結果に。関東では今回で３期連続１位となった。また名古屋も