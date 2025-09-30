失敗を学びに変えた姿勢と練習量が進化の源泉ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、ポストシーズンで遊撃手として臨む心境を明かした。29日（日本時間30日）の取材対応では「とても誇りに思うことだよ。シーズン当初は、遊撃手としてシーズンを終えられるか、わからなかったからね。信頼のなさとかでね」と吐露。困難を乗り越えて地位を築いた姿に米国でも称賛の声が寄せられている。挑戦と努力を重ね、球界屈指の遊撃手に成長