「うたコン」日本人が愛したジャズ 10月7日（よる７時５７分〜）のNHK「うたコン」は、日本人が愛したジャズを大特集。幕開きは「SING, SING,SING」を、香取慎吾をはじめ出演歌手が盛大に届ける。つづいて氷川きよしはジャズを愛した美空ひばりも歌った「虹の彼方」を、うたコン初登場のウエンツ瑛士はフランク・シナトラが歌った名曲「New York, New York」をカバーする。そして、今ブレイク中のアイナ・ジ・エン