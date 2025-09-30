YouTube動画『申請しないともらえません！65歳以上で年金に上乗せでもらえる制度について解説！』で、投資アドバイザー・鳥海翔氏が最新の年金改正を一刀両断。鳥海氏は「年金は改善か改悪か、一律では語れない。立場が変われば評価も変わる」と切り出し、働き方・家族構成・収入別にインパクトが分かれる4つの論点を手際よく整理している。 まず在職老齢年金。2026年から「給与＋厚生年金月額」の基準が50万円に62万円に