俳優の松坂桃李、染谷将太、岩井澤健治監督が30日、都内で行われた劇場アニメ『ひゃくえむ。』（9月19日公開）公開御礼舞台あいさつに登壇し、本作の反響についてトーク。染谷が家族で訪れた映画館でのエピソードを明かした。【集合ショット】全身ブラックコーデで登場した松坂桃李＆染谷将太本作は、『チ。―地球の運動について―』で手塚治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少で受賞した魚豊氏の連載デビュー作が原作。陸上競技