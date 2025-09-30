『見落としがちな通勤手当のルール！通勤距離が長い人ほど危険!?知らないうちに課税対象になっているかもしれません。』とのタイトルで、脱・税理士の菅原氏がYouTubeの動画内にて、視聴者から寄せられた多様な通勤手当の疑問に答えた。通勤手当の非課税範囲や、実務でありがちな思い込みを一つずつ解きほぐす構成である。 冒頭、菅原氏は「定期代が15万円を超えるなら、15万円までは非課税だが超過分は課税する。通勤手