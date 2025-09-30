手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【めまい克服】たった3箇所！手のひらを押すだけで、めまいを治す方法！』を公開し、原因がはっきりしないめまいに悩む人へ向けたセルフケアとして手もみセラピーを紹介している。冒頭で音琶氏は、めまいには目が回る感覚やふらつき、浮遊感などがあると整理し、病院の検査で原因が見つからない場合の選択肢として、自宅で取り入れやすい手順を案内している。