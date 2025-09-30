日本高等学校野球連盟は３０日、公式ホームページ上で「プロ志望届」の提出者を更新。今夏東東京大会準優勝の岩倉・佐竹翔太投手らが加わり、計１０６人になった。佐竹は１４０キロ台の直球を投げ込む右腕。今夏は背番号１０を背負い、東東京大会決勝へ導いた。全日本大学野球連盟も同日、ホームページのプロ志望届提出者のリストを更新。金沢学院大の最速１５２キロ右腕・大槙優斗投手らが加わり計１３４人になった。提出