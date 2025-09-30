◇パ・リーグロッテー楽天（2025年9月30日ZOZOマリン）今季限りで現役を引退するロッテの美馬学（39）が、引退試合で古巣・楽天を相手に今季初の先発登板に臨む。試合前に長男のリタ君（5）が始球式を務め、パパのラスト登板に花を添えた。先天性欠損症により右手首から先がない状態で生まれてきた“ミニっち”ことリタ君。15年間の現役生活に別れを告げるパパのため、美馬と手をつないで登場すると本拠のファンからは大