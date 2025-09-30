山形市の専門学校で購買データやAIを活用し、ドラッグストアの売り場づくりなどに取り組む教育プログラムが始まり、30日、授業が報道陣に公開されました。山形市の専門学校「山形V.カレッジ」は、ドラッグストアの「ヤマザワ薬品」などと協力して、消費者の購買データやビッグデータ、AIを活用し、データ分析から企画提案、効果の検証までを一貫して行う教育プログラムを開始しました。授業は、デー