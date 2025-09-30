9月29日、愛知県南知多町の師崎漁港では、イワシが豊漁で活気にあふれていました。 【写真を見る】イワシ豊漁で価格は｢去年の半分くらい｣ マイワシの漁獲量は去年の6倍以上に 黒潮大蛇行“終息”が影響？ 愛知 （漁師）「順調！サンマくらい順調！ことしの伊勢湾・三河湾がいい」「ここ数年がよくなかったから、ことしはいい感じかな。豊漁はうれしい。魚の顔を見るとかわいい顔してる」 この豊漁に価格は、どうなっているので