自民党の森山幹事長と立憲民主党の安住幹事長が30日、水面下で会談したことがわかった。FNNの取材に対し、関係者が明らかにした。FNNのカメラは30日午後2時半頃、国会近くで会談を終えた森山氏が乗った車や、安住氏が車に乗り込む様子をとらえた。会談では、自民党総裁選後に首相指名選挙を行う臨時国会の日程の他、「給付付き税額控除」の制度設計に向けた今後の進め方などについて協議したものとみられる。与野党では、ガソリン