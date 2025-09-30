北海道警函館中央署は30日、以前勤務していた中学校の同窓会名義の口座から約52万円を着服したとして、業務上横領容疑で、七飯町、森町立砂原中校長田中登容疑者（57）を逮捕した。署によると「記憶がない」と容疑を否認している。署は使途などを調べる。逮捕容疑は2019年2月20日、教頭だった函館市立亀田中で管理していた同窓会名義の預金口座から約52万円を引き出し、着服した疑い。昨年2月、口座を調べていた学校関係者が