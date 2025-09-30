救急車がクマと衝突。ドライブレコーダーがその瞬間を捉えました。29日午後8時20分ごろ、秋田・美郷町の県道を救急車が走行中、突然目の前に2頭のクマが現れました。あまりに突然の出来事に避けられず、救急車は1頭と接触しました。救急車は救急搬送を終えて分署に戻る途中でした。救急車には3人の隊員が乗っていましたが、幸いけが人はいませんでした。クマ2頭は西側の田んぼの方向に走り去ったということです。