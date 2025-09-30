３０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて５０銭円高・ドル安の１ドル＝１４８円０６〜０８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３５銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７３円８７〜９１銭で大方の取引を終えた。