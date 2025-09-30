怪しげな記事に、憶測を呼ぶイニシャルトーク……雑誌『実話ナックルズ』のネタはどのようにして集められているのか。お笑いコンビ・マテンロウのアントニーが同誌編集部を直撃した。【映像】「フォルダにまとめられた提供ネタ」 “社外秘”実話ナックルズの実際のPC画面芸人が己の話術で、衝撃的な体験をエピソードトークに昇華する番組『ドーピングトーキング』。#3に出演したアントニーは、大ファンだという『実話ナックル