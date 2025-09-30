日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は30日、石井章元参院議員＝維新を除名処分＝の詐欺罪による在宅起訴を巡り「本当にあってはならないことで、有権者に申し訳ない」と陳謝した。大阪府庁で記者団に再発防止を徹底する考えを強調した。立憲民主党の安住淳幹事長は記者会見で「在宅起訴は当然だ」と述べた。これまでも同様の秘書給与詐取事件が起きているとして「わが党はそういうことが絶対ないようにしたい」と強調した