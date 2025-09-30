全自治体の36％に当たる643自治体で、業務に使う情報システムの標準仕様への移行（標準化）が、当初目標の2025年度末までに間に合わない見通しとなった。7月末時点の状況をデジタル庁が30日、発表した。4月末時点より36自治体増えた。技術者が不足し、事業者の対応が遅れているのが主な要因。システム標準化は住民基本台帳など20業務を対象に、全1788自治体の計3万4592システムを国の仕様にそろえる。うち643自治体の3770シス