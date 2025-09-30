作業員2人が固形のセメントの下敷きとなり、1人が死亡しました。警察によりますと30日午前、福岡・田川市の「麻生セメント田川工場」の職員から「男性の意識と呼吸がない」などと通報がありました。消防などが駆け付けたところ、「サイロ」と呼ばれるセメントをためるタンクの中で、男性作業員2人が固形のセメントの下敷きになっていたということです。このうち波多野克二さん（46）が市内の病院に搬送されましたが、約2時間半後に