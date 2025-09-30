29日、台風20号の直撃を受けたベトナムで撮影された映像。映っているのは、台風の上陸に伴って発生した竜巻とみられます。映像では、複数のがれきが風で巻き上げられる様子も確認できます。台風20号は、29日未明にベトナムに上陸。現地では日が昇る前から強い雨が降り、街灯が激しく揺れるほどの強風が吹き荒れました。木々も大きくあおられているのが分かります。台風上陸に伴う大雨により、各地で冠水が発生。また、路上では強風