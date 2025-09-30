能登半島地震による落石被害で全線開通ができていない黒部峡谷鉄道は、きょう復旧工事の進み具合について説明会を開きました。来シーズン中の運行再開を目指しています。黒部峡谷鉄道の宇奈月駅からおよそ14キロ上流にある鐘釣橋は、去年1月の能登半島地震で落石の被害を受けました。そのため、猫又駅から終点・欅平駅までの区間で復旧工事が行われていて、昨シーズンと今シーズンは猫又駅までの区間で運行して