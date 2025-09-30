声優の石川界人と内田真礼が30日、SNSで結婚を発表した。2人の結婚を受けて、声優の中村悠一が同日、Xで「とんでもない一族が生まれたけど、誰を何て読んでいけばいいのか混乱するぜ。おめでとう！」と、独特の言い回しで祝福のメッセージを送った。内田の実弟・雄馬も、24年1月に日高里菜と結婚しており、内田姉弟が2年連続で人気声優同士の結婚を発表しており、そのことを指してのメッセージとみられる。石川と内田は「同じく芸