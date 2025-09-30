きょうの県内は広く晴れ、この時期らしい過ごしやすい陽気でした。あすは気圧の谷や湿った空気の影響を受け大気の状態が不安定になりそうです。日中の最高気温は富山市八尾町で27.1度、南砺市高宮で26.6度など県内9つの観測地点で夏日となりました。そのいっぽう、あすは寒気を伴った上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受け、県内は大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。気象台は県内に雷と突風