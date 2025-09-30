◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（３０日・東京ドーム）巨人のカイル・ケラー投手、岸田行倫捕手、丸佳浩外野手が３０日の中日戦でベンチ入りメンバーから外れた。３選手とも試合前練習は通常通り行っていた。チームはシーズン３位が確定して残り２試合。ベテラン主力はＣＳに向けたコンディション調整や休養も含め柔軟にベンチ入りメンバーを編成していく。