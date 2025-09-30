◇プロ野球セ・リーグ巨人−中日（30日、東京ドーム）巨人のスタメンが発表されました。巨人は今シーズンも残すところあと2試合。田中将大投手が日米通算200勝へ向け、今季ラストチャレンジとなるマウンドに上がります。捕手は小林誠司選手が「8番・キャッチャー」でスタメンマスクをかぶります。▽対する中日のスタメン1(中)岡林勇希2(左)細川成也3(右)上林誠知4(一)ボスラー5(二)福永裕基6(三)森駿太7(捕)石伊雄太8(遊)辻本倫