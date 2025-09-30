NPB(日本野球機構)は30日の公示を発表。DeNAは7選手を入れ替えました。レギュラーシーズンの本拠地最終カードを迎えるDeNA。この日、1軍昇格を果たしたのは篠木健太郎投手、森唯斗投手、東妻純平選手、田内真翔選手の4名。この日、引退試合を迎える33歳の森投手は昨季からDeNAに移籍。プロ12年目の今季は8月28日の阪神戦に先発、5回2失点で先発としては移籍後初勝利を挙げます。ここまで通算485試合の登板で27勝30敗106ホールド127