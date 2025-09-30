Ｊ２磐田は３０日、静岡・磐田市内で安間貴義新監督体制初めての練習を行った。クラブは２９日、ジョン・ハッチンソン前監督の解任を発表。この日は冒頭１５分のみ報道陣に公開し、１０月４日のアウェー・甲府戦に向けて準備した。新指揮官は「勝つ確率を上げていく」と立て直しを約束した。残り７試合で自動昇格圏の２位・長崎と勝ち点８差で８位にとどまるジュビロが再出発した。この日は冒頭のみ報道陣に公開し、ボールを使