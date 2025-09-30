消費者庁は30日、コメを格安で販売するとうたう四つの偽サイトに関する相談が4〜7月、全国の消費生活センターなどに計223件寄せられたと明らかにした。偽サイトは極端に安い価格表示や不自然な日本語表記などの共通点があり、注意を呼びかけている。消費者庁によると、四つの偽サイトは「koshinomiya.com」「hikariharvest.com」などのドメイン（インターネット上の住所）を使用。「お米の定期便」「期間限定でサイト全体が60