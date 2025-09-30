内閣府は３０日、政府の補助金や非課税枠など基準や上限を設けている予算や税制について、約３６０件で金額の引き上げを検討すると発表した。物価高が続いており、国民負担を和らげる狙いがある。予算関連では、４５２件のうち７割弱の２９９件で見直しを検討する。交通遺児に対して月額最大７万円を支給する育成給付金や、保護観察対象者に食事や宿を提供する更生保護施設への委託費などが対象となる。４０年以上も金額が据え