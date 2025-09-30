東京・町田市の路上で20代の女性にわいせつな行為をしてけがをさせたとして、28歳の無職の男が警視庁に逮捕されました。不同意わいせつ傷害の疑いで逮捕されたのは東京・町田市の無職・吉田誠也容疑者（28）です。警視庁によりますと、吉田容疑者は今月9日の夜、東京・町田市で路上を歩いていた20代の女性に抱きつくなどし、全治2週間のけがをさせた疑いがもたれています。吉田容疑者は調べに対し、「記憶がありません」と容疑を否