10月、全国で100歳以上の人が9万9000人を超えて過去最多に。まさに「超高齢社会」「健康寿命日本一」といわれる静岡には、現在、国内の男性で最高齢の人も。（国内最高齢の男性）「ありがたいことですね。自分でもこんなに長く生きるとは思っていませんでした」そして、80才以上の高齢者約100人が集まる敬老会で、注目の的となる女性の姿が。（90代女性）「健康でね、この人は（私たちの）見本ですよ」人生のアドバイスを聞いてき