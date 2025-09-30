米ツアー11勝の松山英樹（33＝LEXUS）が30日、横浜スタジアムで行われたプロ野球セ・リーグ、DeNA−ヤクルト戦のセレモニアルピッチに登場した。背番号78のユニホームでマウンドに立った松山は、豪快なフォームを披露。キャッチャーミットをめがけて外角低めに投げ込んだ。打席には、この日引退試合の森唯斗が立ち、キャッチャーは相川亮二コーチが務めた。「横浜スタジアムで初めてのセレモニアルピッチでしたが、たくさん