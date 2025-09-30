江戸川ボートの5日間開催は、30日に3日目が行われた。当地看板クラスの69号機を味方につけているA1級の中山雄太（41＝愛知）が、2日目まで2、5、2、4、1着。得点率は7.80で5位と優出圏内につけている。予選クリアのボーダーを7.71に推定すれば、予選最終日の4日目2Rは2着以上が条件の勝負駆けとなる。エンジンの仕上がりについては「足はいい。乗りやすいからレースしやすい」とポジティブな姿勢を崩さない。優良機ならでは