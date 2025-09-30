「コモンズ祭り」の販売ブースに並べられた特産品＝30日午後、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博の屋外アリーナで30日、アフリカなどの各国が共同出展するコモンズ館のイベント「コモンズ祭り」が開かれた。エネルギッシュなアフリカ音楽などのステージが披露されたほか、特産品やグルメの販売ブースが並び、会場はにぎわいを見せた。アリーナの舞台ではブルキナファソがトップバッターを務め、伝統音楽を手作りの楽器で演奏。