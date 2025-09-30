県は30日、新潟東港の西ふ頭でヒアリを確認したと発表しました。県内でヒアリが確認されたのは今回が初めてです。県によりますと発見されたのは9月26日で、毎年春と秋に環境省が実施しているヒアリの侵入調査で見つかり、専門家が確認したところヒアリと判明しました。調査ではヒアリを誘引するエサを仕掛けておき、コンテナヤード内でエサに集まってきた約20個体を調べたところ、ヒアリと判明しました。ヒアリは働きアリの