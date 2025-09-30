世羅町の観光農園で、二刀流で活躍するドジャースの大谷選手の花絵が見頃を迎えています。■観光客「MVPとって世界一になれば」3万株のサルビアやジニアなどで描かれているのはアメリカ・メジャーリーグで活躍する大谷選手の姿です。「花の駅せら」では、去年は大谷選手の打者の姿を、今年の春は投手の姿を描いており、今回は、打者と投手、二刀流の姿を花絵にしました。■観光客「（花絵は）すごいと思う。知っ