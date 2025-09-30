自民党総裁選挙に立候補している高市前経済安保担当相が30日夕方、麻生太郎最高顧問と会談しました。高市氏が麻生氏の事務所を訪れ会談はおよそ20分間行われました。複数の関係者によりますと、高市氏が麻生氏に対して総裁選での支援を求めたという事です。麻生氏は去年の総裁選では高市氏を支持しましたが、現時点で、どの候補を支持するか明らかにしていません。高市陣営からは「今回も麻生氏の支援をなんとか取り付けたい」との