入管施設で亡くなったスリランカ人女性の遺族が、収容中の女性の映像の開示を求めた裁判が始まり、国側は争う姿勢を示しました。名古屋市の入管施設で亡くなったウィシュマ・サンダマリさんの遺族が国に賠償を求めた裁判では、収容中のウィシュマさんの様子を記録した映像が、およそ295時間分のうち5時間ほどしか証拠として提出されておらず、遺族は今年5月、国に対し全ての映像の開示を求めて別の裁判を起こしました。30日に行わ