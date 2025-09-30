ミクロネシア連邦チューク州のデュブロン島の沖に沈む日本の商船＝2004年10月（共同）【マニラ共同】太平洋戦争中に旧日本海軍の拠点が置かれたミクロネシア連邦チューク州（旧トラック諸島）の海中で、当時沈没した日本の船から油が流出していることが確認され、同州知事は30日までに、サンゴ礁の生態系や漁業などに重大な被害を与えかねないとして、緊急事態を宣言した。同州は流出拡大の防止や汚染の洗浄について、日本や米