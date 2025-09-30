県岐阜商戦の5回、適時二塁打を放つ山梨学院・菰田＝マイネットスタジアム皇子山国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」第3日は30日、大津市マイネットスタジアム皇子山などで行われ、高校野球硬式で山梨学院と高川学園（山口）が決勝に進出した。山梨学院は県岐阜商を10―4で、高川学園は仙台育英（宮城）を5―4で下した。相撲の少年男子個人は麻田遥人（和歌山・箕島高）が制した。少年団体は鳥取が2年連続8度目の優勝を果