インタビューに答えるみずほ証券の浜本吉郎社長みずほ証券の浜本吉郎社長（58）は30日までに共同通信のインタビューに応じ、企業の資金調達や合併・買収（M＆A）を仲介する手数料収入ランキングで、みずほフィナンシャルグループ（FG）のけん引役として世界トップ10の常連を目指すと語った。政府がトランプ米政権と合意した5500億ドル（約80兆円）の投資に絡み「事業者として参画する日本企業を支援する」とも述べた。みずほFG