スペイン１部レアル・マドリードのウルグアイ代表ＭＦフェデリコ・バルベルデが、シャビ・アロンソ監督にサイドバック（ＳＢ）起用を拒否したと一部で報じられたことを否定した。本職はボランチ。カルロ・アンチェロッティ前監督が指揮を執っていたときもＳＢで起用されたことがあるとはいえ、ここにきてＤＦトレント・アレクサンダーアーノルド、ＤＦダニエル・カルバハルが負傷中で、３０日（日本時間１０月１日）の欧州チャ