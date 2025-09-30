10月5〜10日にボートレース蒲郡で開催される「G1オールジャパン竹島特別開設70周年記念競走」に出場する土屋智則（群馬）が30日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、意気込みを語った。蒲郡での開催は約2カ月ぶりで、ナイターでの実施。今回は初めてダブルドリーム戦を行い、土屋は2日目12R「70周年ドリーム」に5号艇で出走。これまで蒲郡は4V。最近5年では7節走って5優出3Vと相性はいい。「とにかく走ったらエンジ