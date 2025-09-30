ソフトバンクの三笠杉彦GMが30日、報道陣に対応し、又吉克樹投手（34）が他球団で現役を続行する意志があることを明かした。この日、来季契約について結ばないことを発表した。発表には本人の意志もあったとのことで「本人の前に言うのもあれですが、現役続行したいという思いがありましたので（リリースで）伝えました」と話した。