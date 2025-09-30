芸能事務所と芸能人の適正な契約のあり方について、公正取引委員会が指針をまとめました。芸能事務所と芸能人の関係をめぐっては、芸能人が独立する際に事務所から妨害があったなどの声があり、公正取引委員会は適正な契約などについて検討を進めていました。30日に示された指針では、芸能事務所は独立や移籍を希望する芸能人を妨害するような言動をしないことのほか、退所後の芸名やグループ名の使用について合理的な理由がない限