プロ野球・ソフトバンクは30日、又吉克樹投手と来季の契約を結ばないことを発表しました。34歳の又吉投手は、2013年ドラフト2位で四国アイランドリーグplus・香川から中日へ入団。主にリリーフとして8シーズンで400試合に登板すると、2021年オフにソフトバンクへFA移籍しました。ソフトバンク加入後も3シーズン続けて30試合以上リリーフ登板しブルペン陣を支えてきましたが、今季はここまで1軍登板がありませんでした。ファームで