総合格闘家の神龍誠が30日、自身のXを更新。28日に名古屋市・IGアリーナで開催された「RIZIN.51」のフライ級トーナメント2回戦で元谷友貴に敗れたことを受け、堀口恭司や元谷など多くのUFCファイターらが所属するATT（アメリカン・トップ・チーム）での米国修行を決断したことを報告した。 ■神龍が約2年越しの決断「プライドが邪魔を」 神龍は「堀口選手に負けてからずっと悩んでましたやり返した