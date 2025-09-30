卓球女子の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は2025年、主要国際大会で好成績を収め、世界ランキングは自己最高の11位まで上昇。北京で行われている「チャイナスマッシュ2025」でも1回戦を突破するなど、注目選手の一人となっている。外国人選手相手に強さを見せる27歳のカットマンに対し、中国メディアも特集記事を掲載するなど、警戒を強めている。 ■9月上旬に中国選手4人撃破 橋本は今季WTTシリーズに積極的に参戦