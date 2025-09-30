サントリー株式会社は9月29日、「第3のビール」として販売してきた「金麦」を2026年10月以降にビール化することを発表した。同日、ブランド部門長兼ビール・RTD本部長 常務執行役員の多田寅氏と、ビール開発生産本部 ビール商品開発研究部 開発主幹の水口伊玖磨氏が登壇。「金麦」のビール化に至った背景などを説明した。○背景に酒税改正多田氏は2026年10月から施行される酒税改正について説明。麦芽比率がビールは50％以上、発泡